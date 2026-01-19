¡Ú¼«Ì±¡¦ÉÙ»³1¶è¡ÛÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¸øÇ§¤ò¿½ÀÁ¡¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ
²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÈÉÙ»³»ÔÏ¢¤Î´´Éô¤¬¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¡¢ÉÙ»³1¶è¤Ï¡¢»ÔÏ¢¤¬Áª¹Í¤·¤¿ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤ò¸øÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤â¸øÇ§¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÎÓ¸ÈÏµ¼Ô
¡Ö¼«Ì±ÅÞÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼Ô·èÄê¤«¤é3Æü¡¢¾ÇÅÀ¤ÏÅÞËÜÉô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¤Ë¤¦¤Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¸©Ï¢¤ÎµÜËÜ´´»öÄ¹¤é¤¬¡¢¸Å²°ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Þ¤¹¡×
ÉÙ»³1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤ÈÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ï¡¢ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤ë¸½¿¦¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Éã¿Æ¤¬ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ä²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤ÎÍÊÎ©¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÌÌÃÌ¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢µÜËÜ´´»öÄ¹¤Ï¸Å²°ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö·èÄê¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ µÜËÜ¸÷ÌÀ´´»öÄ¹
¡Ö¸©Ï¢¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥·èÄê¤ò¤·¤Æ¡¢1¶è¡¢2¶è¡¢3¶è¡¢Àµ¼°¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤´ÊÖ»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¸½¿¦¤ÎÅÄÈªµÄ°÷¤â¡¢1¶è¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Áªµó¶è¤Ç¤ÎÊÝ¼éÊ¬ÎöÁªµó¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅÞËÜÉô¤¬ÅÄÈªµÄ°÷¤ò1¶è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Î¸øÇ§¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÅÄÈªµÄ°÷¤È°Õ¸«¸ò´¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ µÜËÜ¸÷ÌÀ´´»öÄ¹
¡Ö¤¦¤Á¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤«¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÇ§¹ß¤ê¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤é¤«¤Î¤ªÏÃ¤â¤·¤Æ¡¢°ìËÜ²½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÅöÁ³²æ¡¹¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ï¡¢¸øÇ§¤òÁá¤±¤ì¤Ð¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤âÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£