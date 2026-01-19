石川県で「冬に行きたい滝」ランキング！ 2位「男女滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
一年の中でも特に冷え込む冬は、滝がまったく別の表情を見せる季節です。流れ落ちる水が氷となり、時間が止まったかのような景色が広がる様子は、訪れた人の記憶に強く刻まれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、石川県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「1本なのか気になるのでみてみたい」（20代女性／愛知県）、「夫婦のように寄り添ったような男女滝、幻の滝と呼ばれる樽見滝の風景を一度見てみたいから」（30代男性／広島県）、「水の流れと雪景色のコラボが美しい」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本海に流れる滝として冬に見たら極寒の景色として楽しめそう」（40代女性／東京都）、「近くに美味しそうな日本料理店があり、滝とご飯両方楽しめそうだから」（20代男性／愛知県）、「落差は大きくないが、海へと注ぐ珍しい立地と、冬の荒々しい自然が重なり、他にはない表情を見せる滝だから」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：男女滝／41票2位にランクインしたのは、輪島市にある「男女滝（なめだき）」です。男滝と女滝が寄り添い合流する様子からその名が付けられた、能登半島を代表する名所の1つです。冬の厳しい北風が吹く時期には、滝周辺の樹木が雪化粧をし、水流が白い景色の中で静かに、かつ力強く流れ落ちる様子が楽しめます。
1位：垂水の滝／70票1位に輝いたのは、輪島市と珠洲市の境界付近にある「垂水の滝（たるみのたき）」です。この滝の最大の特徴は、冬に見られる「吹き上げの滝」現象です。海に近い断崖絶壁から直接流れ落ちるため、強い海風が吹くと滝の水が空へと舞い上がる幻想的な光景を目にすることができます。
