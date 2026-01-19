見た目がかわいいと思う「栃木県のお土産」ランキング！2位「ぼくポチシリーズ」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近は味の良さはもちろんのこと、思わず写真に収めたくなるようなデザイン性の高い手土産が注目を集めています。誰かに教えたくなるような、愛らしいビジュアルが魅力の品々を厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ぼくポチシリーズは、犬のキャラクターがモチーフになっていて、パッケージのイラストがとても愛らしいです。丸みのあるフォルムや優しい色合いがかわいらしく、手に取った瞬間にほっこりするデザインです。お菓子自体も小ぶりで可愛らしい形をしているため、見た目の印象がとても良いお土産だと感じました。栃木らしさとキャラクター性がうまく合わさっている点も魅力」（40代男性／北海道）、「犬の姿をしたパッケージが、しばらくとっておきたいくらい可愛いです」（40代女性／北海道）、「形がコロンとしていて可愛いし、表情も違っていて良い」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「牛の絵やパッケージがオシャレで買ってみたくなるため」（30代女性／大阪府）、「なんともいえない顔の牛が可愛いです。パッケージもおしゃれ」（30代女性／群馬県）、「ほのぼのとした雰囲気が魅力」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ぼくポチシリーズ（もめん弥）／48票2位は、もめん弥が手がける「ぼくポチシリーズ」です。愛らしい犬の顔をモチーフにした焼き菓子で、つぶらな瞳で見つめられるような表情がたまりません。プレーンの「ポチ（ぼくポチ）」以外にも、チョコ味の「くろ（おらくろ）」など仲間がおり、並べて置くとさらにかわいさがアップ。
回答者からは「ぼくポチシリーズは、犬のキャラクターがモチーフになっていて、パッケージのイラストがとても愛らしいです。丸みのあるフォルムや優しい色合いがかわいらしく、手に取った瞬間にほっこりするデザインです。お菓子自体も小ぶりで可愛らしい形をしているため、見た目の印象がとても良いお土産だと感じました。栃木らしさとキャラクター性がうまく合わさっている点も魅力」（40代男性／北海道）、「犬の姿をしたパッケージが、しばらくとっておきたいくらい可愛いです」（40代女性／北海道）、「形がコロンとしていて可愛いし、表情も違っていて良い」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：バターのいとこ（GOOD NEWS）／54票1位に輝いたのは、那須の新名物として話題沸騰中の「バターのいとこ」でした。無脂肪乳から作ったミルクジャムを、バター香るワッフル生地でサンドしたスイーツ。クラフト紙風のスタイリッシュでおしゃれな箱や、牛のイラストが描かれた洗練されたパッケージデザインが注目を集めています。
回答者からは「牛の絵やパッケージがオシャレで買ってみたくなるため」（30代女性／大阪府）、「なんともいえない顔の牛が可愛いです。パッケージもおしゃれ」（30代女性／群馬県）、「ほのぼのとした雰囲気が魅力」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)