2023年に「JCミスコンファイナリスト」に選出されたことで注目を集めたグラビアアイドル・モデルの細谷さらさん（17）のFLASHデジタル写真集「細谷さら 未完成、きらめいて」がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌と弾ける笑顔の細谷さらさんは17歳！

『Popteen』の読者モデルでありながら、2025年にグラビアデビューをすると抜群のスタイルで話題を集めた細谷さん。照りつける日差しの下、芝生やプールではしゃぐ無邪気な笑顔。水しぶきを浴びながらのビキニ姿や、室内で切り取った柔らかな視線としっとりした表情も収録。2026年グラビア界を席巻するであろう注目のルーキーの“今”は必見です。



『FLASH』に登場した細谷さんは6ページにわたり爽やかなグラビアを披露。インタビューでは学校生活や、姉妹との仲についてなど、プライベートも語っている彼女。こちらも17歳らしさ全開の必見な内容です。公開されたグラビアカットでは、自然豊かなロケーションを背景に、白シャツを脱いで青いビキニに。弾ける笑顔を見せています。



【細谷さらさんプロフィール】

ほそやさら 17歳 2008年6月10日生まれ 愛知県出身 2023年、JCミスコンファイナリストに選出。2025年に「Popteen専属モデルオーディション 2025」のミクチャ配信バトルで1位を獲得し、Popteenメイトとして活躍中。そのほか最新情報は公式X（@Sara610061）、公式Instagram（＠sara_610610）