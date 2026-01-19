「ママの若々しさに1番びっくり」美人モデル、長男＆次女との親子ショット公開！ 「大きくなったね〜」
モデルの畑田亜希さんは1月17日、自身のInstagramを更新。親子スリーショットを公開し、ファンからは絶賛の声が集まっています。
【写真】畑田亜希、長男＆次女とのスリーショット
畑田さんは「長女は今回は帰って来なくて会えなくて残念だったけど、1人でしっかり頑張ってて尊敬するわ」「息子は久しぶりに食べる私の手料理を美味しい美味しいと食べてくれて嬉しかった」とつづっています。
この投稿にファンからは、「わぁ！大きくなったね〜」「感激です」「読んでいてほっこりしました」「ママの若々しさに1番びっくりです」「この3人で街を歩いていても親子だとは誰も思わないね」「もうみんな大人だねっ」などの声が上がりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】畑田亜希、長男＆次女とのスリーショット
年末年始の思い出畑田さんは「年末年始は日本で半年ぶりの息子とも会えて、元気そうで良かった」とつづり、1枚の写真を掲載しました。笑みを浮かべる畑田さんの横に、長男と次女が並んで立っています。
畑田さんは「長女は今回は帰って来なくて会えなくて残念だったけど、1人でしっかり頑張ってて尊敬するわ」「息子は久しぶりに食べる私の手料理を美味しい美味しいと食べてくれて嬉しかった」とつづっています。
「自立してるんだなと気付かされました」2025年8月24日の投稿で、長男が「大学に入寮した」とつづっていた畑田さん。「私が思ってる以上にしっかりして、自立してるんだなと気付かされました」とコメントしていました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)