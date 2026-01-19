幾田りらが、新曲「パズル」を本日1月19日に配信リリース。あわせて、本日20時に同楽曲のMVがプレミア公開される。

同楽曲は、1月12日より配信開始しているABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。テグ編』の主題歌。恋が芽生えるまでの感情を“パズルのピース”に例え、心の動きを繊細に綴った、軽やかで温もりあふれるポップチューンに仕上がっている。

幾田はこれまでにも「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風」の3曲で同シリーズの主題歌を担当しており、「恋風」に続き主題歌を務めるのは今回で4度目となる。

MVは、“恋が完成するまで”の日々をリアルな視点で切り取った映像作品に。惹かれ合う2人のそれぞれの時間軸を追体験できるような構成となっている。監督は、映像監督／写真家として活動する23歳のフジムラヒヨリが務め、キャストには19歳の俳優 田牧そらと、18歳の俳優 蒼井旬を起用。瑞々しい美しさが溢れる作品に仕上がっている。

＜MVコメント＞

■幾田りら

胸の中で募り続ける想いが、パズルのピースをはめていくように、少しずつ形になっていく。時に悩み、心躍らせながら、さまざまな気持ちを行き来し、秘めていた想いにひとつの答えを出すまでの恋心を、この楽曲に込めました。

監督のフジムラヒヨリさん、そして出演してくださった田牧そらさん、蒼井旬さんが、揺れ動く心模様をひとつひとつ丁寧に、映像の中で表現してくださいました。フィルムの温かみの中で描かれる二人の繊細な恋心に、私自身も胸が高鳴ります。

■監督 フジムラヒヨリ

まず、ご一緒できたこと凄く嬉しく思います。同じ空の下で、別々の時間を過ごすふたりの気配を追うように撮影しました。出会わずとも、少しずつ近づいていく心の距離や、言葉になる前の感情を大切にしています。観る人それぞれの記憶や気配に、そっと重なりますように。

■俳優 田牧そら

幾田さんの楽曲に込められたまっすぐな恋心と、そこから日常が煌めいていく感情を大切にお芝居させていただきました。優しく儚いフィルムの質感が楽曲に寄り添っていると思います。ぜひご覧ください。

■俳優 蒼井旬

パズルが少しずつ形になっていくと、最後のピースを置くのが惜しくなることがあります。この曲を聴くと、気持ちを確かにする前のさまざまな想いが重なるように感じます。このMVが皆さんにとって、今日を好きになるピースの一つになれたら嬉しいです。

