『ちいかわ』の“メイクパフ”が超かわいい！ ケース付きコンプリートボックス「ミルフィー」から登場
化粧品ブランド「MilleFee（ミルフィー）」は、1月23日（金）から、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』をデザインした「ちいかわ メイクパフコンプリートボックス」を、オンラインストアや全国のバラエティショップなどで順次発売する。
【写真】ハチワレやモモンガもメイクパフに！ セットの中身一覧
■メイクパフは8種類をイン
今回発売される「ちいかわ メイクパフコンプリートボックス」は、かわいさと使いやすさを兼ね備えたメイクパフ8種類と、「ちいかわアクリルチャーム付きパフケース」1個がセットになった限定アイテム。
メイクパフのラインナップには、ひと塗りでムラなく仕上がる「ちいかわ パウダーパフ」をはじめ、厚さ約1．5cmのモチモチ弾力と大きめサイズが特徴の「ハチワレ マシュマロパフ」や、毛足の長いふわふわ素材を採用した「うさぎ パウダーパフ」がそろう。
また、濡らして使える2wayタイプの「モモンガ クッションファンデパフ」や、弾力のある使用感が魅力的な「くりまんじゅう ミニマシュマロパフ」が用意されるほか、指先のような使い心地の「ちいかわ・ハチワレ・うさぎ 指パフ」も入っている。
なお、「ちいかわマーケット」やQoo10、楽天、Amazonなどオンラインストアでは、1月23日（金）11時00分から販売開始。そして、全国のバラエティショップやドラッグストアといった店頭では、1月下旬から、順次取り扱いを開始する予定だ。
