¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²ÈÆþ¥ì¥ª(Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ËçÌÜ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Rei¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ£¸¶¤µ¤¯¤é(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡¡Â³¤¯2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥È¤Î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ£¸¶¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡¡²ÈÆþ¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¤ï¤¿¤·¤â»£¤ê¤¿¤¤¡Á¡ª¤Ã¤ÆÂÌ¡¹¤³¤Í¤¿·ë²Ì¤¬2ËçÌÜ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¥â¥Í¤Î¿åÏ¡¤Î¤è¤¦¤ËŽ¤²¿½è¤Ë¤â¥Ô¥ó¥È¤Î¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿Ž¤·Ý½ÑÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖºÍÇ½¤ò¡Ä´¶¤¸¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£