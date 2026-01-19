¡Ö»Í¼Î¸ÞÆþ¤Ç166¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹(¾Ð)¡×½Õ¹â3°Ì¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÂç¹õÃì¡×Åì³¤Âç¿Ê³Ø¡¡¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼Æ£ùõ°¦Íü¤Î³Ð¸ç¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Ç2019Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡ÖÅìÎ¶(¤È¤¦¤ê¤å¤¦)¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«(ÂçÊ¬)¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¶âÍö²ñ(Âçºå)¤È¤Î½à·è¾¡¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡ÄÙ¤¨¤¿¡ÖÀäÂÐÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¤ÎÌ´¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ£粼°¦Íü¼ç¾(3Ç¯)¤ÎÊ³Æ®¤Ê¤·¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÃé´ê»ûè½ºù(2Ç¯)¤È¤È¤â¤ËÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ê¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤¿¡Ö¾®¤µ¤ÊÂç¹õÃì¡×¤Ë¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¡½½à·è¾¡¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¡¢ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï14¡½13¤È¾¡Íø¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È1ÅÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¦¤½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅìÎ¶¤Ç¤Ïµ×¡¹(20Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè5Âç²ñ¤Ö¤ê)¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»ä¤â3Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡ÖÎÞ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£½Õ¹â¤Î(ÂçÊ¬)¸©Í½Áª¤â¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¤·¡Ä¡£¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë¾¡Éé¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼¼«ÂÎ¤âÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢3Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¹â¹»¤Ç¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤ÈÅìÎ¶¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡Ä¡£¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂç²ñ¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½½Õ¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Åì³¤Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Îº¹¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë¾¡Éé¤ò¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Éé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½ÅìÎ¶¤Ç¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÂç¹õÃì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï165¡¦5¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ166¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢Ì´¤ÏÇØ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½ÅìÎ¶¤¬½Õ¹â¤òÀ©¤·¤¿19Ç¯ÅÙÂç²ñ¡¢2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¼¼²¬è½ÇµÁª¼ê(23)¡á¸µAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡á¤ËÆ´¤ì¤¿¡£¿ÈÄ¹162¥»¥ó¥Á¤Î¼¼²¬Áª¼ê¤ÏÈ´·²¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤È¶õÃæ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¥Ù¥í´éÉé¤±¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ä¤¬¾®³Ø6Ç¯¤Î»þ¡¢ÅìÎ¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼¼²¬¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½Õ¹â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä·¤Ö¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤ä¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¡ÄÁ´¤Æ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¼¼²¬¤µ¤ó¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¤Þ¤Í¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½ÅìÎ¶ÅÁÅý¤Î¡Ö¹âÂ®¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¡×¤Ï¡Ö´Ñ»¡¡¢»×¹Í¡¢È½ÃÇ¡¢·èÃÇ¡¢ÁªÂò¡¢¼Â¹Ô¡×¤ÎÅ°Äì¤¬º¬´´¤Ë¤¢¤ë¡£Áê¸¶¾ºÁ°´ÆÆÄ(57)¡á¸½Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡á¤¬·Ç¤²¡¢ÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ(50)¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ°¤¯¡Ä¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÂ®¤µ¤¬ÅìÎ¶¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¸¶ÀèÀ¸¤ÈÃÝÆâÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ÈÂÎ¤ò¤É¤ì¤À¤±Ï¢Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ä¹âÂ®¥³¥ó¥Ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ°¤¯Â®¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡½¿·¥Á¡¼¥à¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á3Ç¯À¸¤¬Â´¶È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÅìÎ¶¤Î¥Ð¥ì¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÄÀèÇÚÊý¤äÀèÀ¸¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬ÅìÎ¶¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼´¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂå¤Î¥«¥é¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¹¶·â¿Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¡½¸åÇÚ¤¿¤Á¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡1µåÌÜ¤Î¼Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÄÄÉµá¤¹¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¹ñ¥¹¥Ý(ÉÙ»Î¸«¼çÂÎ¤ÎÀÅ²¬¤Ë½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ)¤ä¡¢½Õ¹â¤Ç¤Î¶âÍö²ñ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤ò°¤¯¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¤ÏÂ¨Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤Ç1ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡ÖÀäÂÐ¡×¤Î2Ê¸»ú¤òÎý½¬Ãå¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÀäÂÐÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¡¼¥ó¤ò·Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö1¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ1µå¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ç¤¹¡£»ä¤âÅìÎ¶¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¸åµ
¡¡ÅìÎ¶¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï½Õ¹â¤ò½ª¤¨¡¢Åìµþ¤«¤é¿·´´Àþ¤Ç¶å½£¤ØÌá¤Ã¤¿¡£¼ÖÃæ¤ÇÎ®¤ì¤¿¡Öº£Æü¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Î¼ÖÁë¤«¤éË¾¤àÍºÂç¤ÇÈþ¤·¤¤ÉÙ»Î»³¤Ë¡¢Æ£粼¤ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ï¤ë¤«(3Ç¯À¸¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÂçÀÐ¤Ï¤ë¤«)¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Æ£粼¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢ÅìÎ¶¤Î¼èºà¤Ç¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤¹Æ£粼¤Î»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¾·×¤Ë¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÅìÎ¶¤Ç¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤ÎÄ©Àï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢3Ç¯´Ö¡¢ËÜµ¤¤Ç°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹Ï©¤Ç¤³¤½¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¸¤¤ë¡£(Ê¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¾¸ý·û°ì)
¢¡ÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¡Ö(2025Ç¯¤Î)ÅÓÃæ¤Ç(´ÆÆÄ¤¬)Âå¤ï¤Ã¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢3Ç¯À¸9¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¸Ä¡¹¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÆ£粼¤ÏÅìÎ¶¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¼«Ê¬¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢¡Åì¶å½£Î¶Ã«¹â3Ç¯À¸¤Î¿ÊÏ©Í½Äê
Æ£粼¡¡¡¡°¦Íü(OH)¡¡Åì³¤Âç
¸»ÅÄ¡¡¡¡¿¿±û(L)¡¡¡¡¶å½£¶¦Î©Âç
ÂçÀÐ¡¡¤Ï¤ë¤«(MB)¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç
ÈÓ»³¡¡¥¨¥ê¥µ(OP)¡¡»Ö³Ø´ÛÂç
ËÌÌî¡¡¡¡·ëÌ´(OH)¡¡ÊÌÉÜÂç
Æê粼¡¡¡¡°ÉºÚ(S)¡¡¡¡ÀìÌç³Ø¹»
ÇßÌÚ¡¡¡¡¡¡Æî(R)¡¡¡¡ÀìÌç³Ø¹»
Æ£ÇÈ¡¡¡¡Íø²Â(MB)¡¡ÀìÌç³Ø¹»
¾®Ìî¡¡ºÚÎÜÈþ(M)¡¡¡¡À¾Æî³Ø±¡Âç
¢¨R¤Ï¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡¢M¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼