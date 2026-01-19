¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦º£°æ½Õ²Öà¥Ú¥í¥Ú¥íá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤Êª¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
Ì´Ãæ¤Ç»Ø¤´¤Èà¥Ñ¥Ã¥¯¥êá
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îº£°æ½Õ²Ö(¤µ¤¯¤é)¤¬¡¢Ãæ·Ñ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤±¤µ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦Ä¹ÊÁÄ®¡Ø¥¨¥Ð¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃæ·ÑÀè¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÏ¤Î¥Ú¥¬¥µ¥¹·¯¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÎé¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÇÏ¤Îà¥Ú¥¬¥µ¥¹·¯á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£¥Ú¥¬¥µ¥¹·¯¤Ë»Ø¤´¤È¥Ú¥í¥Ú¥í¤ÈçÓ¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¾èÇÏ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¢ö¤ª¤ä¤Ä¤Î¿Í»²¡¢¾®¤µ²á¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÄ«¤«¤éÎÉ¤¤Êª¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¤¯¤ó¿Í»²¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¾èÇÏ¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡¼¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¥¹¥¥Ë¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿Æ»Ø¤¿¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Ø¤ó!?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£°æ¤Ï¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¸å¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤Æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë1È¯¹ç³Ê¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£