「トップ20に入っている日本との対戦を嬉しく思う」スコットランド指揮官が日本戦実現に喜び！「あの狂乱の夜」を振り返り…
日本サッカー協会が１月19日、日本代表が現地時間３月28日に、スコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで親善試合を行なうと発表した。
すでにアナウンスされていた３月31日のイングランド戦（ロンドン／ウェンブリー）と合わせ、３月シリーズ勢はイギリス勢との２連戦となった。
スコットランド側も同じタイミングでマッチメイクを公表。同国を率いるスティーブ・クラーク監督は、「トップ20に入っている日本との対戦を実現できて嬉しく思う。我々は常に厳しい親善試合を組む方針を貫いている」とコメントした。
日本のFIFAランク18位に対し、36位のスコットランドは、昨年11月に行なわれた欧州予選のデンマーク戦で劇的勝利を飾り、28年ぶりのワールドカップ出場を決めた。
クラーク監督は「あの狂乱の夜」を振り返り、「長い間遠ざかっていたワールドカップの切符を掴んで以来、初めて選手たちと顔を合わせられるのは素晴らしいことだ。初日は思い出話にふけってもいいけど、その後は夏に向けた真剣な準備に戻る」とも伝えた。
森保ジャパンにとっても、スコットランドにとっても重要な一戦になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
