「サクセスストーリーは続く」昨季は残留争いも…２位に浮上したSTVVの快進撃にベルギーメディアが注目！「プレーオフ進出は確実」
現地１月18日、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は、ベルギーリーグ第21節で大南拓磨と明本考浩が所属するルーベンとホームで対戦した。
この2026年最初のゲームで、小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介が先発、畑大雅と松澤海斗がベンチスタート、新加入の新川志音はメンバー外となったなか、STVVはスコアレスで迎えた９分にイリアス・セバウイのゴールで先制。この１点を守り切り、１−０で勝利して２位に浮上した。
STVVは昨季、16チーム中14位でシーズンを終えて、残留プレーオフの末になんとか１部残留を果たした。一方、今シーズンは開幕から好調を維持し、快進撃を続けている。
そんなSTVVの今季の戦いぶりをベルギーメディア『sporza』は、「シント＝トロイデンのサクセスストーリーは続く。クルブ・ブルージュを抜いて２位に浮上し、チャンピオンズ・プレーオフ進出は確実となった」と伝えた。
現在首位を走るユニオン・サン＝ジロワーズとは勝点差はわずか３。STVVはリーグ制覇に突き進む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
