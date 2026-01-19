高市首相は23日に衆議院を解散すると発表しました。選挙の準備が加速するなか、注目される広島3区の動きを追いました。



広島3区への立候補をいち早く表明した自民党の比例現職・石橋林太郎氏。



■石橋林太郎氏 自民・現（比例中国）

「衆議院議員の石橋です。どうぞよろしくお願いします。」



週末、各地の行事に出向き、名前と顔をアピールしました。



■石橋林太郎氏

「よいしょ、よいしょ。ありがとうございました！」

「思った以上につきましたね。」





■地域の人「ぜんざいと豚汁どちらがよろしいですか？」■石橋林太郎氏「豚汁ください」自身3回目の国政選挙で、こだわり続けてきた小選挙区に初めて挑戦する石橋氏。一方で、一抹の不安を感じているといいます。■石橋林太郎氏「全体的な知名度というのは全然ないなと思っている。比例の選挙は政党名しか有効投票にならないので（前回の選挙で）石橋林太郎という名前を知ってもらう機会は圧倒的に少なかった。名前の浸透というところでは、まだまだ出遅れているなという焦りを感じる。」衆院選で注目されるのが「1万から2万票」といわれる公明党の組織票の行方です。■公明党・斉藤鉄夫代表（15日）「私自身は中国ブロック比例区で立候補をしたい」過去2回の衆院選で広島3区から当選した公明党の斉藤代表。立憲民主党と組む新党「中道改革連合」の結成により、今回の選挙では小選挙区からの出馬を見送りました。■東克哉氏 立憲・現（比例中国）「衆議院議員てなんでしょうか。」その中道改革連合からの立候補が見込まれるのが、立憲民主党の比例現職・東克哉氏です。前回の衆院選で初めて国政選挙に挑戦。約7万2000票を獲得しましたが、公明党の斉藤氏に約1万5000票差で敗れました。■公明党支持者「応援するから。絶対に人物主義ですから。絶対に不祥事起こさないで。」声をかけられたのは公明党の支持者たちです。衆院選に向け、激励を受けました。■住民「うわ、すごい。大吉おめでとうございます。」■東克哉氏「大吉でした。持ってますね。」■東克哉氏「（公明党の支援者から）『一緒に頑張りましょう』と言ってくれたのはうれしかった。3区では中道改革連合として一緒にやっていくことになるので、ワンチームで戦っていきたい。その雰囲気づくり、基盤づくりをしっかりしていきたい。」さらに19日、共産党・新人の団体職員・高松史子氏が広島3区への出馬を表明しました。■ 高松史子氏 共産・新「裏金問題はまったく解決していない。裏金とか金権腐敗を一掃しようというのを大きな主張に掲げて、前面に出して、選挙戦を戦っていく。」野党が組む新党と、与党の候補者などが競い合う広島3区。27日の公示に向け、攻防が加速しています。2026年1月19日 放送