高市総理が1月19日、衆議院を23日に解散する意向を正式に表明しました。

選挙日程は1月27日公示、2月8日投開票です。

熊本県内でも既に各政党が総選挙をにらみ準備を進めていますが、与野党それぞれの第一党は、どのように受け止めているのでしょうか。

自民党

自民党県連の松田三郎幹事長のコメントです。

自民党県連 松田三郎幹事長「解散は総理の専権事項なので、決定したからには限られた時間内でやっていくしかない。自民党の1区から4区の立候補予定者は、日ごろから各地域を回っているので慌てることはないが、立候補予定者が十分に政策を訴えることができるよう、県連としてバックアップしていく」

立憲民主党

立憲民主党県連の西聖一代表代行には、中継で受け止めを聞きました。

――解散の大義を含めてどのように受け止めていますか？

立憲民主党県連 西聖一代表代行「選挙で数を確保して押し進めるということは、民主主義の、数の横暴とも受け止めています。本来、国会で議論をして、政策をオープンにして、国民に真意を問う選挙なら分かるんですけれども、中身がよく分からないままの選挙ではないか」

――立憲民主党と公明党で「中道改革連合」という新たな形での戦いになりますが、どのように一緒に戦いますか？

立憲民主党県連 西聖一代表代行「それぞれの政党からの候補者ではなく、いったん離脱して新党に合流して、その候補者を応援して戦うという、手探りの選挙になるかと思います」

――準備期間が限られる中、「手探り」で、今のところ上手くいく道筋は見えていますか？

立憲民主党県連 西聖一代表代行「今日も公明党さんにお邪魔して、これからの戦い方の打ち合わせをした。今の高市体制の中で右傾化していく、戦争も辞さないようなこの日本社会を、平和な日本に取り戻していく。それから今、物価高で苦しんでいる国民の生活をなんとかしようと。その大きな二つについて、お互い合意形成ができた」