¡¡¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«¿È¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×ËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢ËÜ¼Ò¼Ò°÷¤«¤éÍè¤ë£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸ñ¾¤ò·ãÎå¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËµÇ°»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æüº¢¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¡¢Èá´ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°£ÖÃ£À®¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£