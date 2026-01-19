◆第６７回アメリカジョッキークラブカップ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）

同期の活躍に負けてはいられない。ジョバンニは有馬記念Ｖのミュージアムマイルや、天皇賞・秋制覇のマスカレードボールと同じ４歳世代。２４年ホープフルＳで２着に入り、翌年のクラシック３冠は皆勤で〈４〉〈８〉〈８〉着と、ライバルたちとしのぎを削ってきた。若葉Ｓ以降、勝利から遠ざかっているが、杉山晴調教師は「スムーズに調整できて、体も減っていません」。日経新春杯を制した同世代のゲルチュタールに続く２週連続の重賞Ｖへ力を込めた。

キャリア９戦で【２・３・１・３】と世代の強豪を相手に善戦してきた。全９戦で手綱を執ってきた松山は「これが抜けているというのはないですが、気持ちの強い馬。乗り味ももちろんレベルは高いですよ」と総合力の高さを評価している。

１５日には栗東・ＣＷコースで帰厩後初となる追い切りを行った。最後まで馬なりで、力みを見せない軽快な身のこなし。６ハロン８０秒２―１１秒４をマークし、松山は「全体的に力強さがある感じ。動き、しまいの反応も良かったです。久々ですけれども、十分に動ける状態です」と手応えを深めた。杉山晴調教師も「リズムよく、折り合い面でもよかったです」とその走りに太鼓判を押す。

昨年６１勝を挙げ、２度目のリーディングに輝いたトレーナーは「中山の２２００メートルは使ったことないけど、むしろ合うんじゃないかと思います。どんな競馬場、コースでも走れる馬ですから」と前を向く。デアリングタクト、ロブチェンでＧ１を制した名コンビが、重賞初制覇で大舞台への足がかりをつかむ。（松ケ下 純平）