櫻坂46藤吉夏鈴、黒ドレス×タイツでシックな装い 休日にやっていること告白「細かい作業が好きなので」【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】櫻坂46の藤吉夏鈴が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
【写真】坂道人気メンバー、黒タイツでスラリ美脚透ける
藤吉はドレープが美しい黒のベロアドレスに黒タイツ、ピンヒールを合わせたシックなスタイリングで登場。スラリと伸びた美しい脚を見せた。
夢中になっていることを聞かれると「細かい作業が好きなんですけど、編み物してみたり、無地のトートバッグにビーズを付けてみたり、お香立てを粘土で作ったりを休日にしています」とものづくりにハマっていると明かした。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには藤吉のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤吉夏鈴、黒ドレス×タイツでシックな装い
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
