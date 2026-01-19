&TEAM・HARUA「夜な夜な」行っている場所明かす YUMAと美麗黒スーツで登場【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のHARUA（ハルア）、YUMA（ユウマ）が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
【写真】9人組イケメンアーティスト、シックな黒スーツ姿
HARUAはベロア素材のジャケット、YUMAはストライプ柄のシックな黒スーツ姿を披露。2026年挑戦したいことについて、YUMAは「2025年も個人的に作曲をしたりだとか、クリエイティブなことに挑戦していたんですけど、それを披露する機会があったら披露したいと思っています」とコメントした。
また、夢中になっていることを聞かれたHARUAは「ズバリですね、僕温泉に夢中になっていまして」と回答。「というのも、元々家でも湯船に浸かったりするのがすごく好きなんですけど、最近都内ですっごくいい個室温泉を見つけまして、夜な夜な友達と個室温泉に行ってリラックスしています」と話した。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューにはHARUA、YUMAのほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
◆HARUA＆YUMA、シックな黒スーツ姿
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
