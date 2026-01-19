BLACKPINKジス、美脚際立つミニスカ姿 イベント降臨で圧巻オーラ放つ【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】BLACKPINK（ブラックピンク）のジス（JISOO）が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
【写真】世界的KPOPアイドル、圧巻美脚際立つミニスカ姿
ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるジス。花の模様なあしらわれた白のシャツ、ミニスカートを合わせたコーディネートで登場。スラリとした美しい脚を披露した。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには、ジスのほか、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ジス、ミニスカで美脚スラリ
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
【Not Sponsored 記事】