¡¡Åìµþ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï19Æü¡¢¸µ¶ÐÌ³Àè¤«¤é¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ü¡¼¥È¤òÅð¤ó¤Ç½Ð¹Ò¤·¡¢Â¾¤ÎÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¾å²á¼º±ýÍè´í¸±¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÃËÀÂâ°÷¡Ê28¡Ë¡á¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡á¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£³¤ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÎÄÌÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡Ö¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¡×¤ÇÂâ°÷¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯8·î30ÆüÌë¡¢Åìµþ¹ÁÆâ¤Ç¡¢°ÊÁ°Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿³¤±¿²ñ¼Ò¤«¤éÌµÃÇ¤Ç¥Ü¡¼¥È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¼þÊÕ¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¸Î¤òÄÌÊó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£¡ÖÅìµþ¹ÁÆâ¤òÍ·Í÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
