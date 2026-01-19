誰もが羨むようなイケメンと付き合っていても、幸せになれるとは限らないようです。しかも、イケメンと付き合うがゆえの悩みもあるのだとか……。今回は、イケメン彼氏のナルシスト発言に気持ちが冷めて婚約破棄した話をご紹介いたします。

ナルシスト発言にドン引き

「顔が超タイプのイケメン彼氏と付き合っていた私。正直、顔がいいので浮気も許してしまうくらい、彼氏のことが好きでした。そんな彼氏とも付き合って長かったので結婚を意識するように。

ある日、共通の知人の結婚式に2人で出席した帰り道、会話は結婚の話になりました。すると突然、彼氏に『俺らもそろそろ結婚考えるか』と言われドキッとした私。彼氏に『なんだよ？』『俺と結婚すんの嫌？』と言われ、全力で否定しました。彼氏と結婚なんてできたら最高すぎると思って、すごくうれしかったですね。この瞬間は……。

その後、正式にプロポーズしてくれて結婚式の準備を進めていくと、彼氏にモヤモヤすることが出てきました。私がドレスを選んでいると『それだと俺の着たいタキシードに合わない』『前撮りは〇〇駅の広場で撮りたい』と、私の希望は一切聞かずに自分の意見ばかり押し通そうとするんです。しかも、よく考えるとかなりナルシスト発言も多くて。だんだん彼氏のことがわからなくなり、結局別れることにしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ イケメン彼氏と付き合えて結婚できるなんて全女子の憧れですが、浮気癖やナルシストなどの問題に悩まされることもあるようです。結婚するなら、性格や価値観の合う思いやりのある人じゃないと難しいかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。