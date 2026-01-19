強い寒気が流れ込む影響で、県内は２１日から平地でも大雪となる場所がある見込みです。気象台などは臨時の会見を開き、この大雪は数日間にわたるほか、警報級となる可能性もあるとして、警戒を呼びかけました。



気象台や北陸地方整備局などが開いた大雪に関する共同会見。



〈新潟地方気象台 河野智一気象防災情報調整官〉

「今回もＪＰＣＺ（帯状の雪雲）が発生すると予想しております」



強い寒気が流れ込む影響で、県内は１月２１日から２５日ごろまで、平地でも大雪になるおそれがあります。





２１日から２２日午後６時までの２４時間降雪量は多い所で、上・中越の山沿いで１００センチ。各地の平地でも３０センチから５０センチなどと予想されています。また、予想より寒気が強まった場合には警報級の大雪となるおそれもあり、国交省は国道８号・１７号などの１４区間について、予防的通行止めを行って集中除雪をする可能性があるとしています。〈新潟地方気象台 河野智一気象防災情報調整官〉「２１日から２２日にかけて最初の山があると思います。だたし２５日ごろまでは予断を許さない状態だと思う」〈北陸地方整備局 安達志郎道路情報管理官〉「極力大雪が予想される場合には外出を控えていただく」気象台や北陸地方整備局は、この大雪による交通障害にも注意や警戒を呼びかけていて、車を運転する際は冬用タイヤやチェーンを着用するほか、食料・飲料などを準備してほしいとしています。