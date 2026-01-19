Bリーグオールスター初参戦でMIP受賞の富永啓生「100点満点」…3Pコンテストの結果には反省「出直してきます」

1月16日から18日にかけてハピネスアリーナで『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』が行われ、リーグ参戦1年目でBリーグオールスター初出場となった富永啓生が『MINERVA 3POINT CONTEST（3ポイントコンテスト）』や最終日のメインイベントである『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026』に参加し、MIP賞を受賞した。

今回のオールスターに得点をつけると「100点満点」と振り返った富永は、オールスターゲームでは3ポイント9本を沈めて見せる”名シューター”ぶりを遺憾なく発揮し会場を大いに盛り上げた。印象に残ったマッチアップを聞かれると「（ジョシュ・）ホーキンソン選手」、「（渡邊）雄太さん」と答え、リーグ戦ではなかなかお目にかかられない夢の対戦を楽しんだ様子。

2日目に行われた3ポイントコンテストでは金丸晃輔との一騎打ちまで持ち込むも、10秒間で自身が選んだスポットから打つ延長戦では1本も決められないという悔しい結果に「0点ですよね、出直してきます」と反省も見せた。

篠山竜青のパフォーマンスを受けて、自分もやってみたいか聞かれると「タイプじゃないんでちょっと難しいかなと思います」と遠慮を見せながら、最後はファンへの感謝を送り、「これからも応援よろしくお願いいたします」と締めくくった。

リーグ戦では日本人選手得点トップを誇りレバンガ北海道をけん引する富永。シーズン後半戦でどこまで記録を伸ばしていくか期待したい。

【動画】富永啓生が初参戦のBリーグオールスターゲームで31得点！MIP賞を獲得