東北楽天ゴールデンイーグルスが1月16日、Xを更新。辰己涼介（29）の契約更改について伝えた。

【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」 サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到

「今日は以下の選手が契約更改を行いました ・辰己涼介選手」と投稿されたのは、「東北を笑顔に」と書かれた色紙を持ってほほ笑む辰巳の写真。辰巳は国内FA権を行使していたが、楽天に残留を決めた。

【画像】「東北を笑顔に」と書かれた色紙を持ってほほ笑む辰巳涼介（画像は東北楽天ゴールデンイーグルス Xより引用）

辰巳は球団Webサイトでコメントを公開し、「一度FA権を行使してみて、改めて7年間楽天イーグルスで大切に育ててもらったことを感じましたし、今回愛のある契約をしていただき、期待してもらっている球団の方や、携わってくださった方々、ファンの皆さんにいい報告ができるシーズンにしたいなと思いました。」と伝え、「今シーズンは、チームとしても、個人としても、本気で優勝したいと思っています。自分が先頭に立っていけるような成績を残して、チームを優勝に導き、東北に笑顔を、東北のファンの人たちの歓喜をグランドからみたいです」と意気込んだ。

この投稿にはXユーザーから「マジで残ってくれてありがとう」「辰巳選手は楽天のユニが一番似合ってると思う」「すごく嬉しいニュース！」「仕事の疲れがぶっ飛んだ～」「絶対一緒に優勝しよう」と感激のコメントが寄せられた。