衆議院解散から投開票までの期間が戦後最短の選挙期間となる今回の選挙戦。異例の短期決戦に動きは加速しています。どのような選挙戦になるのでしょうか。専門家に聞きました。



話を伺ったのは、政治学が専門の志学館大学の原清一教授です。戦後最短となる今回の衆議院選挙を一言で表すと。



（志学館大学・原清一教授）

「衆議院選挙は、いつでもそうだが、やっぱり政権選択選挙。与党の連立が組み替えになった。連立の枠組みを問うと言っているし、一方で野党のほうは、中道改革連合の枠組みを作って、それぞれに政権の枠組みを有権者に提示した」





どんな展開が予想されるのでしょうか？（志学館大学・原清一教授）「自民党は、公明党が中道改革連合になったので公明党の票が期待できない。日本維新の会との選挙の調整もできてないというか、しないということなので政権交代に持ち込まれないように踏ん張れるか」立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」については、次のように指摘します。（志学館大学・原清一教授）「今回、一定の結果が出ないと求心力を失ってしまう危険性もある。今回、もし政権交代みたいな状況になると、これが政権の枠組みになるわけだから、きちんと選挙の後もまとまりを持って活動ができるかどうか、そういう意味では責任、覚悟が問われる」どの政党、候補者に国の未来を託すのか。重要な選挙になると強調します。（志学館大学・原清一教授）「消費税が減税になるとか、さまざまな経済政策が実現するとか、そういうところも直接左右するが、今回の場合は政権の枠組みを問う。どの政党に政権を委ねるのか、そしてこの後、今後の政党政治はどのような形になるのかも決まってくる。そこが変わる選挙になるかなというふうに思う」異例づくめの選挙戦が始まります。