都道府県対抗「ひろしま男子駅伝」が1月18日に行われました。広島は2年連続の入賞とはなりませんでしたが、地元の大声援を力に変えて力走を見せました。



■有田優理香リポート

「各都道府県のエリートランナーを見ようと、スタート地点には多くの人が集まっています。ふるさとの誇りを胸にまもなく号砲です。」



平和公園をスタートに、7区間48キロで行われるひろしま男子駅伝。広島チームは1区世羅高校の土間董哉選手がスタートからペースが上がらず28位と出遅れます。それでも3区。舟入高校出身の富士通・伊豫田達弥選手が10人抜きの力走。14位まで順位を押し上げます。





■伊豫田達弥「多くの方から声をかけてもらい、ラストくじけそうになったけど最後まで走りきって、高校生にタスキを渡すことができ良かった。」その後順位を落としますが、6区・坂中学の水戸拓真選手が5人抜きの快走で区間3位。アンカーは世羅高校以来10年ぶりの代表、地元中国電力の中島大就選手。■中島大就「実業団で中国電力に入って、地元の広島で活動するうちに、地元の応援がすごく温かいことに気づいて、皆さんの声や思いに、楽しく走っている自分の姿で恩返しがしたいと思って走った。」ふるさとの誇りを胸に声援を力に変え、13位でフィニッシュしました。2026年1月19日 放送