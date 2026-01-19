戦後最速の選挙戦がいよいよ始まります。高市首相は先ほど、衆議院を解散すると正式に表明しました。県内でも、先週末から選挙を見据えた動きが活発になっていて、4つの選挙区でこれまでに合わせて10人の候補者が、出馬の構えを見せています。

選挙区ごとに見ていきます。県都・鹿児島市と十島村、三島村を含む鹿児島1区は三つどもえの戦いとなりそうです。



前回の衆議院選挙で当選した立憲民主党・現職の川内博史さん（64）は新党の「中道改革連合」から出馬する意向を示しています。





その川内さんに敗れたものの、比例九州で復活当選した自民党の宮路 拓馬さん（46）も立候補の意向を示しています。去年の参議院選挙に立候補した参政党の牧野俊一さん（40）は今回、衆議院選挙に初挑戦。19日、会見を開き意気込みを語りました。（参政党・牧野俊一氏）「物価が上がるということは悪くない。それに見合った賃上げがしっかりできる、そういう経済状況を作るためにしっかり減税すること。こうしたことがやはり一番重要だと考えている」

鹿児島市の谷山地区や南薩、奄美などを含む鹿児島2区です。自民党県連は18日、選挙対策の会議を開き、現職の三反園訓さん（67）を公認候補予定者にすると決めました。三反園さんは、前回の衆院選で無所属で出馬し当選。去年1月に自民党に入党し、高市内閣では財務大臣政務官を務めています。



前回の衆院選で自民党の公認候補として立候補し、三反園さんに敗れた鹿児島2区支部長の保岡 宏武さん（52）は比例九州ブロックの単独候補に回ります。



（自民党県連・森山裕会長）

「次の衆議院選挙の公認候補は当選確実な人を選ぶということが確認をされていた。現職の方が少し有利ではないかという結論もあった」



また、去年の参院選で出馬を断念し、立憲民主党が推薦する尾辻朋実さんを支援した共産党の松崎真琴さん（67）が19日、会見を開き、鹿児島2区から出馬することを明らかにしました。



（共産党・松崎真琴氏（67））

「戦争する国づくりを何としてもストップさせたい。物価高騰対策の決め手となる対策を示されずに今まで来ている。この命と暮らしを守っていく。この政治どうしても変えていかなければいけない」

薩摩川内市や日置市、阿久根市、出水市などの鹿児島3区です。5回目の当選を目指す立憲民主党・現職の野間健さん（67）は新党の「中道改革連合」から出馬する意向を固めています。自民党からは、元職の小里泰弘さん（67）が立候補する意向で4回連続の対決となります。

霧島市や鹿屋市、熊毛などの鹿児島4区です。自民党県連会長を務める現職の森山裕さん（80）が立候補を予定しています。国民民主党鹿児島県連は、初めて国政選挙に候補者を擁立。20日、会見を行う予定です。また、社民党県連も公認候補を擁立する予定です