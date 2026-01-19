17日、愛知県豊田市の集合住宅の一室で起きた火事で、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。女性の死因は首を絞められたことによる窒息死とみられ、警察が殺人・放火事件として捜査しています。

■死因「首を絞められたことによる窒息死」

事件から2日。

記者

「遺体が発見された部屋に鑑識と捜査員とみられる人が入っていきます」

警察が出入りする、愛知県豊田市の集合住宅。当初は火事とみられていましたが、「殺人・放火事件」として警察が捜査しています。

発覚のきっかけは17日午前5時ごろ、消防への通報でした。

119番通報

「隣人宅の通気口から白煙が出ていて焦げ臭いにおいがする」

警察などによると、火元は名鉄・豊田市駅から3キロほどの住宅街。集合住宅の一室です。

通報したという人は…。

通報した人

「午前4時ぐらいにガチャンとすごく大きな音がして目が覚めて、玄関に出たら換気扇から煙が出ていた」

出火当時、施錠されていたという玄関。消防隊員はベランダから室内に入ったといいます。

特に燃えていたというのが寝室。ベッドの上には、あお向けの焦げた遺体があったといいます。

この部屋の住人、小川晃子さん（42）。司法解剖の結果、死因は火事によるものではなく「首を絞められたことによる窒息死」だったということです。

警察は殺人・放火事件と断定し、捜査本部を設置。何者かが小川さんを殺害後、寝室に火をつけたとみて調べています。

■事件前には“警察が出動するトラブル”も

事件前日、16日の午後5時40分から17日の午前4時40分の間で殺害されたとみられる小川さん。

15日には、“警察が出動するトラブル”に見舞われていました。

近隣住民

「ドアをたたくような音、『出てこい』とか怒鳴り声が聞こえた」

近隣住民が目撃したというのは、小川さんの部屋の玄関をたたき、大声で叫ぶ酒に酔った男性。小川さんの知人とみられています。

近隣住民

「朝7時に迷惑駐車車両が入ってきて、その男性がまっすぐ3階に上がってドアを蹴っていた」

さらに、同じ日の夜にも…。

近隣住民

「午後7時くらい、その時にも警察が来ていて、駐車場で警察に囲まれて騒いでいました」

このトラブルと事件の関連はわかっていません。

その後の警察への取材で、室内に荒らされた形跡がなかったことも新たにわかっている殺人・放火事件。

警察は、逃げた人物の行方を追っています。