²¬ÅÄ½Ú°ì¡¡²¤½£ºÇÂç¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÂç²ñ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È·ãÆÍ¡ªÀËÇÔ¤â¡È·ÝÇ½¿Í¤Î°è¡ÉÄ¶¤¨¤¿Âç·òÆ®¤ËÀä»¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡¢1·î18Æü¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¤½£ºÇÂç¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÂç²ñ¡ÖIBJJF¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤Ë½Ð¾ì¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼4¹õÂÓ¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê64¥¥í°Ê²¼¡Ë¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Þ¥¦¥í¡¦¥¢¥¤¥ì¥¹Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢·ë²Ì¤Ï1²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¡¢¡Ô¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó½éÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀèÀ¸¤ÈÀï¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥ß¥¹¤âµö¤µ¤Ê¤¤¹õÂÓ¤ÎÀ¤³¦¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²ø²æ¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤È°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¥Þ¥¦¥í¡¦¥¢¥¤¥ì¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢¹õÂÓ¸ÞÃÊ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡Îò¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊËèÆüÊüÁ÷À©ºî¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢2024Ç¯10·î¤ËÌó6Ç¯ÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÆ»¾ì¤Ç¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¸åÈ¾¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¤½£Âç²ñ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÂç·òÆ®¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤â¡¢²¬ÅÄ¤Î³ÊÆ®µ»¤Ø¤Î¿¼¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô¥¬¥Á³ÊÆ®µ»¥Þ¥Ë¥¢¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡Õ
¡Ô²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÀ¨¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤º¡È¹õÂÓ¡É¤Ê¤³¤ÈÂ¾¤Î³ÊÆ®µ»¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Ç¤Î¹õÂÓ¼èÆÀ¤Ï°µÅÝÅª¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Õ
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î³ÊÆ®µ»¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö2010Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÉð½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¡Ê¥¨¥¹¥¯¥ê¥Þ¡Ë¡¢ÅÁÀâ¤ÎÉð½Ñ²È¡¦ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿Ù£·ýÆ»¡Ê¥¸¡¼¥¯¥ó¥É¡¼¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤âÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎUSA½¤ÅÍ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¡È³ÊÆ®µ»¥ª¥¿¥¯¡É¤ò¼«Ç§¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¡È¤¿¤·¤Ê¤à¡É¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂç²ñ½Ð¾ì¤â¡È·ÝÇ½¿ÍÏÈ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡²¬ÅÄ¤¬³ÊÆ®µ»¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÏÇÐÍ¥¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØSP ·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷Éô·Ù¸î²ÝÂè»Í·¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢SP¤Î°æ¾å·°¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸î¿È½Ñ¤ä³ÊÆ®½Ñ¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤â±éµ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Netflix¤Ç2025Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬ÅÄ¤Î³ÊÆ®µ»·Ð¸³¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖËÜÊª¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²æ¡¹¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£