『爆弾』を佐藤二朗の隣で鑑賞!? 映画館びっくりエピソードに反響「おしっこ漏れるくらい怖い」
俳優の佐藤二朗が18日に自身のエックスを更新し、この日、映画館で遭遇したという観客らとのほっこりする交流エピソードを明かした。
【写真】橋本環奈のモノマネを佐藤二朗が披露 環奈は「全っ然似てない！」と抗議
この日、東京・二子玉川の映画館を訪れたという佐藤。「僕の隣りにお座りになった四人のお嬢様方へ」と呼びかけると、「完全武装のつもりが上映前に気づかせてしまい、ごめんね」と、その4人には自身の正体が気づかれてしまったことを明かした。
その女性客らには「ヤバイヤバイ、映画集中して見れない」と少し騒がれてしまったようだが、映画が始まると鑑賞マナーはよかったようで、かつ上映中には「途中からポップコーンを食べる手も止ま」るほど、スクリーンに集中してくれたこと、さらに上映後には「ひっそりと『あの、佐藤二朗さんですよね。映画、怖かったです。面白かったです』と小声で言ってくれた」と、上映後に即感想を伝えてくれたことを明かし、佐藤は感謝している。
佐藤はそんな4人に対し、「僕が映画関係者を代表することはおこがましいですが、映画関係者みんな、あなた方、映画館に足を運んでくださる方々に言葉に表せないような感謝を抱いていると思います。本当にありがとう」と感謝を示し、最後には昨年公開され、現在もロングラン中の自身の出演作『爆弾』の役名である「スズキタゴサクより」という記名をつけ、鑑賞した作品をほのめかしている。
『爆弾』は、爆弾の予告をする謎の男（佐藤演じるスズキタゴサク）と、爆弾のありかを探す警察が繰り広げる謎解きを描くミステリー。なお佐藤は本作での演技で、第49回日本アカデミー賞優秀賞を受賞したことが19日、発表となっている。
映画の出演者の隣で鑑賞するという貴重な体験について、佐藤の投稿には「爆弾観たら分かるけど隣に佐藤二郎いる状態で観るの怖すぎる」「たしかに"佐藤二朗と同じ空間で『爆弾』を見る"っていうのは忘れられない体験になるだろうな（怖）」「あの映画観てる時に隣にこの人いたらおしっこ漏れるくらい怖いと思う」といった声も寄せられている。
引用：「佐藤二朗」エックス（@actor_satojiro）
