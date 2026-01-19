櫻坂46、14thシングル「The growing up train」発売決定 早くもセンター予想も
櫻坂46が、14thシングル「The growing up train」を3月11日に発売することを発表した。
【写真】櫻坂46、国立競技場での5周年ライブキービジュアル公開
公式Xではティザー映像が公開され、「長いトンネルを抜けて」「不意に眩しい 光が溢れる」「若さとは無知なんだ」「突っ走れ」といった言葉が並び、新曲の世界観を印象づけている。
櫻坂46は、4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競場）で、グループ誕生5周年を記念した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催予定。大きな節目を控える中でのシングルリリースとなる。
ファンの間では、ティザー公開を受けてセンター予想が飛び交うなど、早くも期待が高まっており、今後の続報にも注目が集まりそうだ。
【写真】櫻坂46、国立競技場での5周年ライブキービジュアル公開
公式Xではティザー映像が公開され、「長いトンネルを抜けて」「不意に眩しい 光が溢れる」「若さとは無知なんだ」「突っ走れ」といった言葉が並び、新曲の世界観を印象づけている。
櫻坂46は、4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競場）で、グループ誕生5周年を記念した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催予定。大きな節目を控える中でのシングルリリースとなる。
ファンの間では、ティザー公開を受けてセンター予想が飛び交うなど、早くも期待が高まっており、今後の続報にも注目が集まりそうだ。