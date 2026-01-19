◾️2ndシングル「秒で落ちた」

2026年3月18日（水）発売

・予約サイト：https://aoen.lnk.to/2ndsg_bdo

・予約開始日：12月26日（金）18:00(JST)

※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

・形態数：9形態

初回限定盤：1,870円（税込） / UPCH-7795

・SLEEVE(Paper) + JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・BOOKLET (W141 × H124mm / 36pages）

・PHOTO CARD (W55 × H85mm / 7種中ランダム1種）

・証明写真 (W28mm × H33mm / 7種中ランダム1種）

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)

通常盤（初回プレス）1,595円（税込） / UPCH-7796

・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・BOOKLET (W121 × H119.5 mm / 8pages)

・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)

※通常盤(初回プレス・UPCH-7796)は在庫終了し次第、通常盤(UPCH-6049)に切り替わります。

※「PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)」「STICKER SHEET (W115mm × H115mm)」は初回プレスのみ封入されます。

メンバーソロ盤：1,595円（税込）

メンバーソロ盤 - YUJU - / UPCH-7797

メンバーソロ盤 - RUKA - / UPCH-7798

メンバーソロ盤 - GAKU - / UPCH-7799

メンバーソロ盤 - HIKARU - / UPCH-7800

メンバーソロ盤 - SOTA - / UPCH-7801

メンバーソロ盤 - KYOSUKE - / UPCH-7802

メンバーソロ盤 - REO - / UPCH-7803

・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)

・CD

・LYRICS POSTER

・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7versions)

・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)

収録曲（9形態共通）：詳細は後日ご案内いたします。

初回プレス封入特典：全形態の初回生産分には特典として「シリアルナンバー入り応募抽選券」を封入しております。「シリアルナンバー入り応募抽選券」でご応募いただける賞品の詳細は、後日ご案内いたします。

▼ストア別セット購入特典

下記の対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、先着で各店舗限定特典をプレゼントいたします。絵柄は後日公開いたしますのでお楽しみに！ aoen Weverse ShopもしくはUNIVERSAL MUSIC STOREにて、単品もしくは複数のCDを同時予約購入されると先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。

○aoen Weverse Shop

・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム1枚)

・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：2L判ブロマイド(Concept Photo・グループ)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム2枚)

・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：証明写真ホルダー(28×33mmサイズ対応)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・7枚セット)

※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1種)」をご購入枚数1枚につき1点差し上げます。

※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2種、7形態セットは全7種)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。

セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。

○UNIVERSAL MUSIC STORE

・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム1枚)

・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：A5クリアファイル・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム2枚)

・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：ポーチ・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・7枚セット)

※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1枚)」をご購入枚数1枚につき1枚差し上げます。

※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2枚、7形態セットは全7枚)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。

セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。

▼店舗別購入特典

・TOWER RECORDS：L判ブロマイド(全7種のうちランダム1種)

・HMV：チェキ風ブロマイド(全7種のうちランダム1種)

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー(全7種のうちランダム1種)

・アニメイト：ロングフォト2枚セット(全1種)

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート(全7種のうちランダム1種)

・セブンネット：缶バッジ(全7種のうちランダム1種)

・その他一般店：ビジュアルカード(全1種)

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典の付与対象外となります。

▼お問い合わせ

・Weverse カスタマーセンター

お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja

営業時間：10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)

※お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。

・ユニバーサル ミュージック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

(月〜金 10:00〜18:00 ※祝・祭日除く)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja

＊お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。

＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。