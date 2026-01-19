ノルディックスキー・ジャンプの蔵王大会は２０日、山形市のアリオンテック蔵王シャンツェで開幕する。前日は同市内で高梨沙羅（クラレ）と丸山希（北野建設）が会見。高梨は「山形の皆さんは、応援が温かい。パフォーマンスで恩返しできたらと常々、考えている。今年こそはできるように、頑張って行きたい」と意気込みを語った。

Ｗ杯では男女を通じて最多となる６３勝を誇る高梨だが、昨季はキャリア初の表彰台なし。今季もあと１歩の４位、５位の成績が続いている。ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）の代表権は確実にしているが、目指すはＷ杯の表彰台。高梨は「今回で五輪が決まれば４回目。色々なことがあり、その中で前を向いてこられたのは支えてくれた人たちのおかげ。自分がやるべきことは、結果を出すこと。それが恩返しにつながる」と思いを秘める。

前回の２２年北京五輪では、混合団体でスーツ規定違反となり失格。引退もよぎったが、自身の姿で恩を返す道を選んだ。「やめることが、やってしまったことへの償いにはならないと思った」と語り「自分が競技をやっている中で、少しでもできることがあれば。それで返せるとは思っていないけど、できることをやっていきたいと、そのときに率直に思ったこと。支えられて競技ができている」と４度目の五輪への強い思いを込めた。