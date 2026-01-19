二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』が、キービジュアルを公開した。

『I.ADORE』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く、“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”による第3弾二次元キャラクターコンテンツだ。

本日公開されたキービジュアルは、本作のキャラクターデザインを務めるイラストレーターの“くにゃもん”による描き下ろし。先日公開されたプロローグ映像ではメインキャラクター9人のシルエットのみ公開されていたが、本ビジュアルにてメインキャラクターたちの姿が初めて明らかとなった。

なお、ティザーサイトでは始動日である1月30日に向けたカウントダウンがスタートしているのでこちらも併せてチェックしてほしい。

本プロジェクトは原作を“株式会社Dazed”が手掛け、キャラクターデザインはイラストレーターの“くにゃもん”が担当する。また “EVIL LINE RECORDS”が音楽制作を行い、アートディレクションは “BALCOLONY.”が担当。その全貌は追ってティザーサイトやX、YouTubeにて発表されていくのでぜひチェックしていただきたい。