宮本浩次が、新たな音楽プロジェクト「俺と、友だち」の初作品を2月25日に発売することを発表した。

キタダ マキと2人で行った、新プロジェクト「俺と、友だち」の第一歩である下北沢SHELTER公演をフル収録

し、映画「爆弾」主題歌の「I AM HERO」と、Adoへの提供曲「風と私の物語」のセルフカバーに加え、かつて

宮本の打ち込みによって作られた「明日を行け」を、俺と、友だちバンドで一発録りで新録音された「明日を行

け（俺と、友だちver.）」の、全3曲を収録。さらに、下北沢SHELTER公演や、オフショットなどから構成されたフォトブックを付属した仕様となっている。

◾️Blu-ray+PHOTOBOOK+CD『俺と、友だち』

2026年2月25日（水）発売 ▼形態

UMXK-1138 ￥7,150（税込）

Blu-ray＋PHOTOBOOK＋CD 【Blu-ray】

俺と、友だち at 下北沢SHELTER 2025.10.8

・夢を見ようぜ

・going my way

・It’s only lonely crazy days

・悲しみの果て

・孤独な旅人

・明日に向かって走れ

・恋におちて -Fall in love-

・No more cry

・ガストロンジャー

・赤い薔薇

・今宵の月のように

・Hello. I love you

・風と私の物語

・First Love 【CD】

I AM HERO

風と私の物語

明日を行け（俺と、友だちver.）

I AM HERO（Instrumental）

風と私の物語（Instrumental）

明日を行け（俺と、友だちver.）（Instrumental）

◾️アルバム『I AM HERO』 2026年6月10日（水）発売

予約：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd ▼収録曲

「close your eyes」 （TBS系『ｎｅｗｓ２３』エンディングテーマ）

「over the top」 （TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ）

「Today -胸いっぱいの愛を-」 （フジテレビ４月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌）

「I AM HERO」 （映画『爆弾』主題歌）

ほか ▼発売形態

・初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤

CD＋Blu-ray \9,900（税込）

2025年6月12日、ぴあアリーナMMで行われたバースデーコンサートをフル収録

・初回限定「俺と、友だち」盤

CD＋Blu-ray \9,900（税込）

2025年10月27日、「俺と、友だち」日本武道館公演をフル収録

・通常盤

CD \3,630（税込）

◾️＜宮本浩次 tour2026 新しい旅＞ 2026年1月10日（土）、11日（日）

東京・日本武道館

10日 開場16:30 / 開演17:30

11日 開場16:00 / 開演17:00

お問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年1月22日（木）

愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場17:30 / 開演18:30

お問い合わせ サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2026年1月24日（土）

広島・広島文化学園HBGホール

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00) 2026年2月1日（日）

愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ DUKE松山 089-947-3535(平日11:00〜17:00) 2026年2月7日（土）

福岡・福岡サンパレス

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードー西日本 0570-09-2424(月〜土 11:00〜15:00) 2026年2月13日（金）

宮城・仙台サンプラザ

開場17:30 / 開演18:30

お問い合わせ GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年2月20日（金）・21日（土）

大阪・フェスティバルホール

20日 開場17:30 / 開演18:30

21日 開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00） 2026年2月28日（土）

新潟・新潟県民会館

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火〜金 12:00〜16:00 / 土 10:00〜15:00) 2026年3月14日（土）

北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

開場16:30 / 開演17:30

お問い合わせ WESS info@wess.co.jp ツアー特設サイト：https://miyamotohiroji.com/atarashiitabi