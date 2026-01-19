その穿き方、もう古いかも！【ユニクロ】大人がまるっと真似したい♡「サマ見えコーデ」

ジーンズコーデがマンネリぎみなら、カラージーンズやトレンドシルエットを取り入れて旬顔にアップデート！ 今回は【ユニクロ】のジーンズを使った、おしゃれさんのサマ見えする着こなしをご紹介します。シンプルなのにこなれ感を醸し出すポイントをチェックしてみて。

ナチュラルな配色でまとめて好印象コーデに

【ユニクロ】「ストレートジーンズ / 丈長め」＜GREEN＞ \1,990（税込・セール価格）

ジーンズコーデがマンネリぎみなら、カラージーンズにも注目してみて。大人らしく上品なコーデをつくるなら、カジュアルさが控えめになる上品なグリーンがおすすめです。ホワイト系のジャケットを合わせれば、きちんと感も備わった着こなしに。バッグとシューズはブラウンを選ぶことで、柔らかな印象に仕上がっています。ネックレスやピアスも添えれば、女性らしさもプラス。

存在感のあるトップス × 旬ジーンズでこなれ見え

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

鮮度高めなコーデを目指すなら、トレンド感のあるカーブシルエットのジーンズがおすすめ。デザインに存在感のあるトップスを合わせれば、ワンツーコーデでもサマ見えを狙えます。目を惹く配色のセーターとの組み合わせなら、冬コーデの重た見えも回避できそうです。

