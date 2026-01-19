黒夢が7月17日から19日、東京・トヨタアリーナ東京にて3DAYS公演を開催することに加え、9月6日に東京ガーデンシアターにてライブを開催することが発表となった。さらに、2026年春には完全リテイクのセルフカバーアルバムを2枚同時にリリースすることも明らかとなった。

＜THE PERFECT DAYS TO DIE -ザ パーフェクト デイズ トゥ ダイ-＞と題して行われるトヨタアリーナ東京3DAYSと東京ガーデンシアター公演のチケット最速先行受付は1月20日より。

さらに、2026年春に2作同時リリースされる再録アルバムは、これまでの軌跡を辿る楽曲群を現在の清春と人時が改めてレコーディングしたもの。全曲新録の“完全リテイク・セルフカバーアルバム”は自身初となる。詳細は追って発表される予定だ。

■＜THE PERFECT DAYS TO DIE -ザ パーフェクト デイズ トゥ ダイ-＞

7月17日(金) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

7月18日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

7月19日(日) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

9月06日(日) 東京・GARDEN THEATER

【ローソンチケットプレリクエスト一次先行】

受付期間：1月20日(火)12:00〜2月2日(月)23:59

受付URL：https://l-tike.com/kuroyume/

※受付時間より有効

※お支払い方法やチケット引き取り方法は受付ページにて

■完全リテイク・セルフカバーアルバム

2026年春リリース予定

■＜CORKSCREW 2025＞追加公演

▼2026年

2月16日(月) 東京・Zepp HANEDA

2月17日(火) 東京・Zepp HANEDA