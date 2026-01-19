黒夢、トヨタアリーナ東京3Daysと東京ガーデンシアター公演を今夏開催＋初の全曲再録セルフカバーアルバム2枚同時発売決定
黒夢が7月17日から19日、東京・トヨタアリーナ東京にて3DAYS公演を開催することに加え、9月6日に東京ガーデンシアターにてライブを開催することが発表となった。さらに、2026年春には完全リテイクのセルフカバーアルバムを2枚同時にリリースすることも明らかとなった。
＜THE PERFECT DAYS TO DIE -ザ パーフェクト デイズ トゥ ダイ-＞と題して行われるトヨタアリーナ東京3DAYSと東京ガーデンシアター公演のチケット最速先行受付は1月20日より。
さらに、2026年春に2作同時リリースされる再録アルバムは、これまでの軌跡を辿る楽曲群を現在の清春と人時が改めてレコーディングしたもの。全曲新録の“完全リテイク・セルフカバーアルバム”は自身初となる。詳細は追って発表される予定だ。
■＜THE PERFECT DAYS TO DIE -ザ パーフェクト デイズ トゥ ダイ-＞
7月17日(金) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
7月18日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
7月19日(日) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO
9月06日(日) 東京・GARDEN THEATER
【ローソンチケットプレリクエスト一次先行】
受付期間：1月20日(火)12:00〜2月2日(月)23:59
受付URL：https://l-tike.com/kuroyume/
※受付時間より有効
※お支払い方法やチケット引き取り方法は受付ページにて
■完全リテイク・セルフカバーアルバム
2026年春リリース予定
■＜CORKSCREW 2025＞追加公演
▼2026年
2月16日(月) 東京・Zepp HANEDA
2月17日(火) 東京・Zepp HANEDA
関連リンク
◆黒夢 オフィシャルサイト
◆黒夢 オフィシャルX
◆黒夢 オフィシャルグッズストア
◆清春 オフィシャルサイト
◆清春 オフィシャルX
◆清春 オフィシャルInstagram
◆清春 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆清春 オフィシャルウェブストア
◆人時 オフィシャルX
◆人時 オフィシャルブログ
◆人時 オフィシャルYouTubeチャンネル