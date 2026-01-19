バラエティでも活躍するピアニストの清塚信也氏が19日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ・かまいたちの山内健司の弟で、詐欺被害を防ぎ何度も表彰されているコンビニ店店長の山内剛さんとの２ショットを披露した。



清塚氏は「幾度となく詐欺被害を防いでいるヒーロー 島根公演にお越し下さいました」と17日に島根・出雲市民会館で行ったコンサートに来場してくれたことを明かした。「しかも、兄山内健司 の誕生日。応援メッセージもかまいたち2人から貰えました」と伝え、剛さんの印象を「本当に礼儀正しく、正義感のある方」とつづった。



だが清塚氏の軽妙なトークと、バラエティに出演するイメージが強かったせいか「でも、コンサート終わった後に、『本当にピアニストでした』って兄に送った事は許せてない」とユーモアを交えながらちょっぴり恨み節も飛び出していた。



剛さんは10回以上、特殊詐欺被害を未然に防ぎ、島根県内ではトップの感謝状を受け取っているほど。また2024年9月には島根県警から「阻止の匠（たくみ）」に認定されている。



（よろず～ニュース編集部）