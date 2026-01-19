フライブルクのMF鈴木唯人がボレー弾

ドイツ1部フライブルクのMF鈴木唯人は1月18日に行われた第18節アウクスブルク戦（2-2）に途中出場し、右足のボレーシュートで今季3得点目を挙げた。

途中投入から即結果を残したその活躍は「どんどん良くなってる」「W杯メンバーに滑り込んでほしい」と反響を呼んでいる。

鈴木は0-2の後半11分からピッチに送り出された。するとそのわずか3分後、右からのコーナーキックでファーサイドにポジションをとっていた鈴木は流れてきたボールをダイレクトボレー。強烈な一撃をゴールへと叩き込んだ。

鈴木の7試合ぶりのゴールはフライブルクに勢いをもたらした。このゴールからさらに3分後には同点ゴールも生まれ、2点ビハインドの状況から引き分けに持ち込んだ。

試合を放送した「Abema」の公式Xは「豪快ボレー弾！」としてゴール動画を公開。ファンからは「唯人ナイスゴール」「どんどん良くなってる」「この選手はセンスや遊び心ある」「落ち着いてる」「上手い！」「なんとかW杯メンバーに滑り込んでほしい」「いっつもボレー決めてるイメージある」「代表のシャドーがどんどん厳しくなってるから飛躍してくれ」とコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）