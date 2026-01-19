Mrs. GREEN APPLE、“フェーズ3”開幕を告げる新曲「lulu.」の制作過程に密着した貴重映像公開
Mrs. GREEN APPLEが、12日にリリースした「lulu.」の制作過程に密着した、約20分に及ぶ貴重な映像「Behind the Song & the Scenes」を19日、YouTubeで公開した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」の制作過程に密着した貴重映像＋ミュージックビデオ
“フェーズ３”の開幕を告げる楽曲として制作された「lulu.」は、テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニングテーマ。16日に放送開始となると、その物語と楽曲との親和性に驚きと称賛の声が寄せられた。
同曲は「輪廻転生」という大きなテーマのもとに制作。“フェーズ3”の幕開けを担う楽曲として制作された、緻密に練られたその制作過程が20分近くにも及ぶ濃密な映像で惜しげもなく明らかにされた、とても貴重な映像となっている。
