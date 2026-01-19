¡ÚKing & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¡Û2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö³°¸«¤âÆâÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤êÈþ¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×º£¡¢Ì´Ãæ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚKing & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¡Û2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö³°¸«¤âÆâÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤êÈþ¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×º£¡¢Ì´Ãæ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥ê¥Ã¥× ¥°¥í¥¦ ¥ª¥¤¥ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¡¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢º£·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î6142¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥ÈINSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¡£2026Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÍÆ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢à¤½¤³¤Þ¤ÇÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÈþÍÆ¤Î¡ËÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ì¤¿µîÇ¯¤À¤Ã¤¿¡É¤È2025Ç¯¤ò²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡¢àÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¿·Á¯¤Ê´¶ÁÛ¤äµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈþÍÆ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¿¼¤¯ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸«¤âÆâÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤êÈþ¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê2026Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Öº£¡¢Ì´Ãæ¤Ê¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ïà¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£¶õ¤»þ´Ö¤È¤«¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë²¿¼ïÎà¤â¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Íá¤ÈÌÀ¤«¤·à²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û