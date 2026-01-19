日テレNEWS NNN

【ポイント】
・21日（水）〜25日（日）にかけて寒波。数年に一度の長い期間居座る。
・日本海側は連日の大雪となるため、交通障害や落雪などに警戒。・20日（火）は北海道に小低気圧。局地的に猛ふぶき。
・全国的に真冬並みの寒さがしばらく続く。北日本は真冬日が続出。東京や大阪も10℃に届かず。

【全国の天気】
20日（火）は小低気圧の影響で、北海道では局地的に猛ふぶきとなる見込みで、ホワイトアウトによる交通機関への影響に警戒が必要です。東北〜中国地方にかけての日本海側も強い寒気が流れ込み、広く雪が降るでしょう。

また、全国的に真冬並みの厳しい寒さで、北日本では日中も軒並み氷点下と真冬日、関東から中国地方も10℃に届かないでしょう。風も強く、非常に寒く感じそうです。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　-8℃（-1　真冬並み）
仙台　　-1℃（-1　2月中旬）
新潟　　-1℃（-2　真冬並み）
東京　　6℃（＋1　3月下旬）
長野　　-1℃（＋2　3月中旬）
名古屋　5℃（＋3　3月中旬）
大阪　　7℃（＋2　3月下旬）
広島　　6℃（＋1　3月下旬）
高知　　8℃（-1　3月下旬）
福岡　　6℃（±0　3月上旬）
鹿児島　7℃（-5　2月下旬）
那覇　　17℃（-4　3月中旬）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　-2℃（-2　真冬並み）
仙台　　2℃（-2　真冬並み）
新潟　　2℃（-6　真冬並み）
東京　　9℃（-5　真冬並み）
長野　　2℃（-6　真冬並み）
名古屋　9℃（-6　真冬並み）
大阪　　8℃（-7　真冬並み）
広島　　9℃（-6　真冬並み）
高知　　12℃（-7　真冬並み）
福岡　　11℃（-6　真冬並み）
鹿児島　14℃（-9　真冬並み）
那覇　　19℃（-6　真冬並み）

【週間予報】
21日（水）〜25日（日）にかけて、強い寒気が日本列島に居座るでしょう。寒気が居座る長さとしては数年に一度の長さとなるため、日本海側を中心に総降雪量がかなり増える見込みです。

北陸〜山陰では日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）により、局地的に災害級の大雪となるおそれもあり、警戒が必要です。早めに大雪への備えをするとともに、不要不急の外出を控えるようにしてください。

また、東海地方など太平洋側の一部でも雪が積もるおそれがあり、交通機関の乱れなどにご注意下さい。関東では乾燥した冬晴れが続きますが、極寒の寒さですので、体調管理にもご注意下さい。

■予想降雪量
（20日夕方から21日夕方）
北陸、東北　70センチ
北海道　　　50センチ

（21日夕方から22日夕方）
北陸　　　　100センチ
東北、近畿　70センチ
関東甲信　　50センチ

その後も大雪が続く見通しです。