【ポイント】

・21日（水）〜25日（日）にかけて寒波。数年に一度の長い期間居座る。

・日本海側は連日の大雪となるため、交通障害や落雪などに警戒。・20日（火）は北海道に小低気圧。局地的に猛ふぶき。

・全国的に真冬並みの寒さがしばらく続く。北日本は真冬日が続出。東京や大阪も10℃に届かず。

【全国の天気】

20日（火）は小低気圧の影響で、北海道では局地的に猛ふぶきとなる見込みで、ホワイトアウトによる交通機関への影響に警戒が必要です。東北〜中国地方にかけての日本海側も強い寒気が流れ込み、広く雪が降るでしょう。

また、全国的に真冬並みの厳しい寒さで、北日本では日中も軒並み氷点下と真冬日、関東から中国地方も10℃に届かないでしょう。風も強く、非常に寒く感じそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -8℃（-1 真冬並み）

仙台 -1℃（-1 2月中旬）

新潟 -1℃（-2 真冬並み）

東京 6℃（＋1 3月下旬）

長野 -1℃（＋2 3月中旬）

名古屋 5℃（＋3 3月中旬）

大阪 7℃（＋2 3月下旬）

広島 6℃（＋1 3月下旬）

高知 8℃（-1 3月下旬）

福岡 6℃（±0 3月上旬）

鹿児島 7℃（-5 2月下旬）

那覇 17℃（-4 3月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 -2℃（-2 真冬並み）

仙台 2℃（-2 真冬並み）

新潟 2℃（-6 真冬並み）

東京 9℃（-5 真冬並み）

長野 2℃（-6 真冬並み）

名古屋 9℃（-6 真冬並み）

大阪 8℃（-7 真冬並み）

広島 9℃（-6 真冬並み）

高知 12℃（-7 真冬並み）

福岡 11℃（-6 真冬並み）

鹿児島 14℃（-9 真冬並み）

那覇 19℃（-6 真冬並み）

【週間予報】

21日（水）〜25日（日）にかけて、強い寒気が日本列島に居座るでしょう。寒気が居座る長さとしては数年に一度の長さとなるため、日本海側を中心に総降雪量がかなり増える見込みです。

北陸〜山陰では日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）により、局地的に災害級の大雪となるおそれもあり、警戒が必要です。早めに大雪への備えをするとともに、不要不急の外出を控えるようにしてください。

また、東海地方など太平洋側の一部でも雪が積もるおそれがあり、交通機関の乱れなどにご注意下さい。関東では乾燥した冬晴れが続きますが、極寒の寒さですので、体調管理にもご注意下さい。

■予想降雪量

（20日夕方から21日夕方）

北陸、東北 70センチ

北海道 50センチ

（21日夕方から22日夕方）

北陸 100センチ

東北、近畿 70センチ

関東甲信 50センチ

その後も大雪が続く見通しです。