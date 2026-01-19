「営業車」な見た目にも理由が！

ダイハツは2026年1月初旬に開催された「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）で、モータースポーツへの参戦が可能な軽自動車「ミラ イース tuned by D-SPORT Racing」（以下、ミライースDスポーツ）を初公開しました。一見、法人向けの営業車のような出で立ちのモデルですが、どのような車両として作られているのでしょうか。

このミライースDスポーツは、TAS2026初日の2026年1月9日にサプライズ公開された車両で、ダイハツ専門のチューニングブランド「D-SPORT」を展開するSPK（大阪府大阪市）が開発に携わっています。ダイハツは前回の「東京オートサロン2025」に、「ミラ イース GR SPORT コンセプト」というスポーツモデルも参考出品していますが、今回のミライースDスポーツは、よりモータースポーツ指向の強い1台となっています。

まずパワートレイン関連では、エンジンにターボチャージャーを装着し、変速機には通常のミライースにラインナップされていない、5速マニュアルトランスミッションを搭載しました。

また、フロントブレーキは放熱性に優れるベンチレーテッドディスク式として制動力の向上を図ったほか、旋回時に内側の駆動輪の空転を防ぐ「フロントスーパーLSD」も標準装備としています。さらに、車内にはモータースポーツ競技に必須となる6点式のロールケージも装備されています。

その一方、競技参戦時には交換されることの多い、タイヤ/ホイールやハンドル、シートなどは通常のミライースと同等のパーツで、ボディカラーもラッピング塗装などがしやすいホワイトです。エアロパーツなども装着していないので、一目見た時の印象は、まるで商用の軽自動車のようなのも特徴的です。

なお、ミライースDスポーツの実際の販売は、ダイハツ自体ではなくSPKが担当する見込みです。ダイハツは「日常使用はもちろん、モータースポーツを気軽に楽しめるクルマ」に仕上がっていると強調しています。