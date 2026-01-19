向井康二 公式Instagram

写真拡大

　Snow Manが1月18日に京セラドーム大阪で行われた『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のファイナルを迎え、メンバーの佐久間大介、向井康二、阿部亮平が自身のInstagramで5大ドームツアーの完走を報告。

（関連：【写真】Snow Man、5大ドームツアー完走オフショットを多数アップ　「ビジュ最高すぎます」「思い出ありがとう！」

　Snow Manは、2025年から2026年にかけて5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』として全17公演を開催。2026年1月18日に京セラドーム大阪で最終公演を迎えた。

　公演を終え、佐久間はInstagramに「全17公演!!!!!!!!!!!!!!!!!　楽しかった！！！！！！！！！　本当にありがとう (^^) 　またやろう！！！！！！！！！」と、全17公演に合わせた17本の「!」マークと、メンバー9人の数の「！」マークで感想を綴り、「盛りだくさんな5周年イヤー完走　オツカレ」と描かれたボードの前で横たわり指差す写真を投稿。

　向井は「全公演無事完走しました！」と報告し、フードを被った自撮りや、深澤辰哉、佐久間大介との3ショット、岩本照の顔が貼られたのロボットのフィギュアなど舞台裏でのオフショットを投稿。「メンバースタッフさん！　そしてファンのみんな！　楽しい時間をありがと。またね！」とメッセージを送った。

　阿部は「完走！！」と一言載せ、各公演で作られた手作りのウェルカムボードの前での写真などと共にツアー完走を報告した。

　コメント欄には「全公演完走お疲れ様でした！」「沢山思い出ありがとう！」「ビジュ最高すぎます」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）