DA PUMPが、39枚目のシングル『超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T』を4月8日にリリースする。

本作の表題曲は、m.c.A・Tが1995年4月26日にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」のカバー。“あの「SUPER HAPPY」の歌詞の主人公が約30年を経て進化した姿”をテーマに、m.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした。

楽曲のタイトルは、m.c.A・Tのリメイク作品の中に「超Super Happy」（2004年2月4日発売『Returns!』収録）が存在していたため、「超超！SUPER HAPPY」となる予定だったが、ISSA、KIMI、m.c.A・Tによる熱量高いレコーディングを経て、“超”が3つに増加したという。

また、本作を携えて全国6カ所にてミニライブ＋握手会を行うリリースイベントを開催。イベントは3月22日の沖縄公演からスタートし、ミニライブにはスペシャルゲストとしてm.c.A・Tの登場も予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）