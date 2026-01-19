県内は、21日(水)～25日(日)ごろにかけて強い冬型の気圧配置となり、平地でも大雪となる恐れがあります。北陸地方整備局などが会見を開き、注意警戒を呼びかけました。



◆24時間予想降雪量［20日(火)午後6時～21日(水)午後6時まで・多いところ］

上越 平地20cm／山沿い50cm

中越 平地20cm／山沿い70cm

下越 平地10cm／山沿い40cm

佐渡 10cm



◆24時間予想降雪量［21日(水)午後6時～22日(木)午後6時まで・多いところ］

上越 平地50cm／山沿い100cm

中越 平地50cm／山沿い100cm

下越 平地30cm／山沿い70cm

佐渡 30cm



北陸地方整備局はNEXCO東日本などと共同会見を開き、高速道路や国道で予防的な通行止めを行う可能性があると発表しました。



■北陸地方整備局 安達志郎道路情報管理官

「大規模な車両滞留を発生させないため市民の命を守るため大雪時には外出を控えていただき、予定の前倒し・後ろ倒し等の予定の変更へのご協力をお願いいたします。」



北陸地方整備局は冬用タイヤの着用を徹底し、最新の情報を確認してほしいと呼びかけています。