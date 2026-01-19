神村学園の選手権優勝の興奮からちょうど1週間。県内では新人戦が始まっています。19日の2回戦から登場した神村学園。新キャプテン、エースナンバー“14”を背負ったのは？



選手権の決勝からわずか1週間、神村学園は県新人戦の2回戦で鹿児島南と対戦しました。



中野 陽斗選手からキャプテンマークを引き継いだのは、17歳以下日本代表の竹野楓太選手。そして、名和田我空選手、福島 和毅選手に続き、エースナンバー“14”を背負うのは、2年生で唯一選手権決勝のピッチに立った花城瑛汰選手です。





前半に1点を先制した神村学園は後半6分、こぼれ球に反応した増田のシュートで追加点をあげます。後半25分には、増田がボールを受けると、右サイドを駆け上がりクロス。16番・伏原のヘディングで3点目。後半32分花城のコーナーキックに大空が合わせて4点目。4対0で全国王者が新たなスタートを切りました。（神村学園2年/U-17日本代表・竹野楓太主将）「選手権の決勝の日には自分から『キャプテンさせてください』と有村監督に伝えた。この大会は新チームなのでまずは自分が走って点も決めてクロスも上げられたら」（神村学園2年・花城瑛汰選手）「歴代のすごい先輩方が着てきた“重い”番号だと思うが、それにも劣らないくらい自分が活躍してチームを勝たせる選手になりたい」県新人戦は20日に3回戦が行われ、決勝戦は24日（土）の予定です。