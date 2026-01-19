夏冬2冠の神村学園新チーム初戦 新主将はU-17日本代表の竹野楓太 エースナンバー14は花城瑛汰
神村学園の選手権優勝の興奮からちょうど1週間。県内では新人戦が始まっています。19日の2回戦から登場した神村学園。新キャプテン、エースナンバー“14”を背負ったのは？
選手権の決勝からわずか1週間、神村学園は県新人戦の2回戦で鹿児島南と対戦しました。
中野 陽斗選手からキャプテンマークを引き継いだのは、17歳以下日本代表の竹野楓太選手。そして、名和田我空選手、福島 和毅選手に続き、エースナンバー“14”を背負うのは、2年生で唯一選手権決勝のピッチに立った花城瑛汰選手です。
（神村学園2年/U-17日本代表・竹野楓太主将）
「選手権の決勝の日には自分から『キャプテンさせてください』と有村監督に伝えた。この大会は新チームなのでまずは自分が走って点も決めてクロスも上げられたら」
（神村学園2年・花城瑛汰選手）
「歴代のすごい先輩方が着てきた“重い”番号だと思うが、それにも劣らないくらい自分が活躍してチームを勝たせる選手になりたい」
県新人戦は20日に3回戦が行われ、決勝戦は24日（土）の予定です。