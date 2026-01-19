2026年1月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
インテリア雑貨や家庭用品を購入すると運気アップ。近所の店が◎。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人から借りたものは大切に。うっかり壊さないよう注意して。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
思考力がアップ。結論を先延ばししていたことに再トライを！
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
映画鑑賞が◎。芸術性の高い作品なら感性にいい刺激あり。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
派手な振る舞いに同性から非難があるかも。控えめな態度が◎。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
社交運が高まる日。グループ活動や共同作業にツキあり。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
うれしいニュースが到来。周囲と喜びを分かち合って。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲から頼りにされる日。自分の時間を持てないかも……。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
のんびりできる日。時間を見つけて趣味を楽しむのも吉。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
勉強のチャンス日。政治経済や外国語に取り組んでみて。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
やりかけのことに全力投球を。期待通りのうれしい結果に。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
買い物や飲み会など寄り道が楽しい日に。思い切りはじけて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)