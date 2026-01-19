Bリーグオールスターゲームに鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が出場しました。去年はダンクキングに輝きましたが、今年も驚異のダンクで会場を沸かせました。



Bリーグオールスターゲームは週末の3日間に渡って長粼で行われました。全国から選ばれた選手が出場し、試合やコンテストなどを行う年に一度の祭典です。鹿児島レブナイズからはアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が出場し、選抜チーム4チームによるトーナメントバトルに九州選抜チームの一員として参戦しました。この大舞台でも豪快なウィンドミルダンクや、360度回転する華麗なダンクを見せつけるなど活躍します。





そして2日目に行われたのは、去年ゲインズ・ジュニア選手がダンクキングに輝いた「ダンクコンテスト」。今年の出場者は4人。予選では肘までリングに突っ込みぶら下がるエルボーダンクで満点を叩き出します。決勝では、昨シーズンまでのチームメイト、森田選手が登場。現在B1の長崎に所属する森田選手にゴール下に立ってもらうと…。なんと173㎝の森田選手を飛び越えてダンク！脅威の身体能力を見せつけました。（長崎ヴェルカ・森田雄次選手）「連絡もらって、ぜひ立っておいてほしいと。めっちゃ怖かったです。練習も全くやってなかったので」（鹿児島レブナイズ・アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手）「鹿児島でチームメイトだったし、一緒にB3からB2に鹿児島で昇格した大事なチームメイトだったので呼びました」今年のダンクキングには名古屋の須藤選手が輝きゲインズ・ジュニア選手は優勝を逃しましたが、大いに会場を沸かせました。レブナイズは1月24日と25日、今年最初のホーム戦に臨みます。