お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月18日、自身のInstagramを更新。生え際が加工された横顔ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：庄司智春さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月18日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんが撮影し加工したショットを公開しました。

【写真】庄司智春の“大事な部分”が……

「いつも写真のセンス最高なんだよな」

庄司さんは「ミキティが笑いながら　ちょっとスマホ貸してみな！って言うから渡したら写真撮りだしてコレ　大事な部分消しゴムマジックで消しやがったよ　ふざけんな！そんな訳ねぇだろ！！」とつづり、2枚の写真を投稿。自身の横顔ショットです。おでこの生え際にあったはずの髪の毛が、加工で消されています。夫婦でふざけ合える関係性がほほ笑ましいです。

コメントでは「ゲラゲラと笑いながら消しているミキティの姿が頭に浮かびます」「明治あたりの教科書に出てきそう」「端正な顔立ちですね！」「ちょ。いつも写真のセンス最高なんだよな」「男性ホルモン、受信中なんですよ」「暖炉つけるとき焼けたんかな？？」などの声が寄せられました。

「ゾンビになる前の目をしてるよって」

2025年12月12日には「目の周りが赤くて　ゾンビになる前の目をしてるよってミキティに言われた」とつづり、顔のアップショットを公開した庄司さん。投稿文では、ゾンビに変わっていく自身と、藤本さんの会話をドラマのように展開しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)